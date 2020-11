Mort de Maradona : Villas-Boas lance une idée peut-être pas si farfelue

Et si le numéro 10 était retiré de toutes les compétitions par la FIFA, pour rendre hommage à la légende Diego Maradona ?

Diego Maradona était l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur footballeur, il était sans doute le plus grand, de par ce qu’il représentait dans et en dehors du football. Un immense champion dont l’influence et l’aura dépassaient largement le cadre du sport. Un Dieu pour certains, une légende pour les autres, dans tous les cas un géant parmi les géants. C’est pourquoi André Villas-Boas suggère l’idée de retirer à jamais son numéro, le 10, de la circulation.

Villas-Boas demande à ce que le numéro 10 s’en aille avec Maradona

« C’est une très mauvaise nouvelle, en plus de la perte d’un dirigeant (de Porto, Reinaldo Teles) qui a eu beaucoup d’importance pour moi, qui a été la première personne à m’avoir ouvert les portes du coaching. Maradona, oui c’est un coup dur, je voudrais que la FIFA laisse tomber le numéro 10 pour toutes les compétitions, toutes les équipes », a-t-il lancé mercredi soir après la défaite (0-2) face à Porto en Ligue des Champions.

« Ce serait le plus bel hommage qu’on puisse lui faire. C’est une perte incroyable pour le monde du foot », a ajouté l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Si certains y verront une proposition extravagante dont le but est de détourner l’attention de la performance du soir de son équipe, l’idée n’est peut-être pas si farfelue. En NBA par exemple, des franchises n’hésitent pas à retirer le maillot de leur légende pour l’accrocher au plafond de leur salle. Maradona étant une légende mondiale absolue…

Images de IconSport