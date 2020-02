Dortmund – PSG : la star Neymar ? Même « pas peur » !

Lors du match Dortmund – PSG en Ligue des Champions (2-1, 8e de finale aller), Emre Can a livré un duel musclé avec Neymar.

Qu’on se le dise, le milieu de terrain âgé de 26 ans ne voulait pas faire le moindre cadeau à l’attaquant du PSG. Par le biais de Sky Germany, Can s’est exprimé à propos de l’impact physique qu’il a mis pour refroidir le Brésilien. « J’ai essayé de le frapper fort. Mais j’essaie toujours de le faire, peu importe si le nom de l’adversaire est Neymar ou un autre », a souligné l’international allemand.

Emre Can a ajouté que Neymar était clairement « un joueur de classe mondiale ». Malgré cela, l’ancien joueur de la Juventus Turin ou encore de Liverpool n’avait « pas peur de lui » sur la pelouse du Westfalenstadion. Du coup, Can essayait tout simplement « d’être méticuleux dans les duels » avec « Ney » et ses coéquipiers parisiens.

Can a réussi son coup… en partie seulement

Au final, le milieu du BVB 09 a réussi à contrecarrer souvent les plans de Neymar. Au bout d’un moment, ce dernier s’énervait régulièrement étant donné qu’il se faisait secouer sur la pelouse. Seul bémol pour Emre Can et les Borussen : le but signé… Neymar à la 75e minute de jeu. Mine de rien, cette réalisation est très importante pour le PSG.

Si Dortmund avait gagné au final sur le score de 2 buts à 0, alors la mission parisienne aurait été bien plus dure au Parc des Princes. Le 11 mars prochain, les hommes de Thomas Tuchel tenteront de renverser la situation. Histoire de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Images de IconSport