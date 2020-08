Le milieu de terrain Marco Verratti (PSG) s’est exprimé, via La Gazzetta dello Sport, à propos notamment de Kylian Mbappé et Neymar.

L’international italien ne pense pas que le Français et le Brésilien quitteront le navire parisien pendant ce mercato estival 2020. En effet, Verratti a le sentiment qu’ils sont « bien ici ». Le métronome du PSG juge qu’ils « croient dans le projet ». Par ailleurs, Neymar et Mbappé « savent qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes plus fortes que le PSG » sur la planète football actuellement.

Marco Verratti considère que les deux hommes ont « la possibilité de gagner » au Parc des Princes. Par ailleurs, le fait de le faire, notamment en remportant la Ligue des Champions, « aurait vraiment une saveur spéciale ». A propos de Neymar, l’ancien joueur de Pescara est convaincu que l’attaquant auriverde va jouer un grand rôle en Ligue des Champions durant ce mois d’août.

Neymar et peut-être Mbappé…

Verratti a déclaré que son coéquipier est « particulièrement déterminé à amener le PSG tout en haut » à l’échelle européenne. Le fait de « l’avoir dans cette condition physique et mentale est une valeur ajoutée ». En effet, Neymar est « un leader qui joue et s’entraîne toujours à fond ». Au PSG, la superstar est donc « un exemple pour tous ».

Forcément, le « Petit Hibou » croise les doigts afin que le détonateur Kylian Mbappé soit apte afin de défier l’Atalanta Bergame, en quart de finale, le 12 août prochain. Cas échéant, le Paris Saint-Germain aurait une force de frappe, sur le plan offensif, encore plus incroyable.

Images de IconSport