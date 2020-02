PSG : Neymar encore absent, la raison saute aux yeux

La superstar brésilienne du PSG, Neymar, ne disputera pas la rencontre Dijon – PSG (¼ de finale de Coupe de France) ce mercredi soir.

Auparavant, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déjà fait une croix sur les rencontres face à Nantes (2-1) et Lyon (4-2). L’entraîneur Thomas Tuchel et son staff avaient décidé de ne pas prendre le moindre risque avec Neymar. Victime d’une blessure au niveau des côtés au début de ce mois, l’ancien joueur du Barça semble être opérationnel.

En effet, il a repris le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers. Pourtant Tuchel a décidé de le ménager, une fois encore, en vue du match contre Dijon. De toute évidence, le coach allemand a une date en tête : celle du 18 février. Ce jour-là, le PSG défiera le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Un sacré casse-tête pour Neymar

Désormais, la question est de savoir si Thomas Tuchel alignera, ou non, Neymar contre Amiens le 15 février. Sur le papier, on peut penser que le Brésilien a besoin de temps de jeu. Histoire de monter en puissance en vue du choc de C1 contre le BVB 09 qui aura lieu trois jours plus tard.

Mais Tuchel pourrait décider de le laisser encore une fois au repos… ou bien de lui accorder un temps de jeu réduit. Ce serait quand même dommage que « Ney » se blesse une nouvelle fois avant ce grand rendez-vous européen de l’autre côté » du Rhin.

Images de IconSport