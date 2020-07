PSG : Neymar annonce la couleur pour la fin de saison

Qu’on se le dise, l’attaquant Neymar (PSG) veut boucler en beauté cette saison 2019/2020 à Paris.

Par le biais de son site officiel, l’international brésilien a confié que l’équipe du PSG « a fait de bons matches amicaux » et « remporté un autre titre ». C’était contre Saint-Etienne en finale de la Coupe de France (1-0). Aux yeux de Neymar, c’était « important de revenir jouer après quatre mois » d’interruption et de récupération. Puisque l’obstacle stéphanois est franchi, Neymar juge que lui et ses coéquipiers ont « quatre finales » devant eux à disputer.

En disant cela, l’ancien joueur du FC Barcelone songe, en premier, à la finale de la Coupe de la Ligue face à l’OL qui aura lieu demain (samedi). Ensuite, les Parisiens défieront l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions le 12 août. Neymar espère que le PSG franchira l’obstacle italien et disputera deux matches de plus en C1 (demi-finale et finale).

Neymar et l’addition parfaite

« Chaque match est une finale pour nous. C’est notre état d’esprit. (…) L’équipe est confiante et solidaire. Comme je l’ai dit, nous allons toujours sur le terrain pour gagner », a-t-il souligné. A propos de ses statistiques individuelles (19 buts et 10 passes décisives en 23 matches), Neymar est « content ». Pour lui, « il est évident que cette confiance et l’unité de l’équipe » se reflètent sur sa « performance individuelle ».

L’attaquant est donc « encore plus satisfait » puisque tout se passe bien aussi, pour le Paris Saint-Germain, au niveau collectif. Neymar est persuadé que « la performance individuelle de chacun et une équipe solide » permettront au club de « remporter des titres ». A l’image de Kylian Mbappé notamment, le détonateur âgé de 28 ans est clairement une figure de proue de l’équipe parisienne.

Images de IconSport