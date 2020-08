PSG – Atalanta : Tuchel et la pression énorme sur Neymar

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, pense que l’attaquant Neymar va sortir le grand jeu face à l’Atalanta Bergame.

Avant ce quart de finale de Ligue des Champions, face à l’équipe italienne, force est de constater que l’attaque parisienne est diminuée. D’une part, Kylian Mbappé ne pourra pas disputer l’intégralité du match. La faute à sa blessure à la cheville contractée en finale de la Coupe de France contre Saint-Étienne (1-0). D’autre part, Mauro Icardi a été fantomatique, ou presque, depuis que la saison a repris en France.

Forcément, tout le monde attend que l’Argentin se réveille en C1 contre l’Atalanta Bergame… Quid de Neymar ? Eh bien le Brésilien est en forme. Lors d’un point presse, Tuchel a déclaré qu’on « ne peut pas imaginer la pression que subit Neymar » au quotidien. Pour lui, c’est « un gars qui est habitué à jouer avec cette pression ».

Neymar est « super fiable »

L’Allemand croit même que l’ancien joueur du FC Barcelone « aime ça ». La preuve ? Neymar est « super fiable dans les matches décisifs ». Pour Thomas Tuchel, le Brésilien sera tout simplement le « joueur clé » de son escouade contre l’Atalanta étant donné qu’il a « la qualité pour jouer dans des situations comme ça ».

Cette saison, le footballeur âgé de 28 ans a disputé 24 matches, inscrit 19 buts et effectué 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Appliqué et souvent décisif, Neymar est clairement un maillon fort de l’effectif du PSG. Par ailleurs, son attitude – sur et en dehors des terrains – n’a rien à voir avec ses deux premières saisons passées au Parc des Princes.

Images de IconSport