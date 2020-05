PSG / Brésil : Neymar l’idole absolue, oui mais à une condition…

L’ancien latéral brésilien du PSG, Dani Alves, pense que Neymar doit faire une chose pour devenir une idole du peuple comme on dit.

Lors d’un entretien relayé via Jogo Aberto, le footballeur de São Paulo a parlé longuement de ce sujet. Aujourd’hui, Alves a encore le sentiment que Neymar a « trop de responsabilités » à assumer. A propos de sa vie privée, le défenseur polyvalent a expliqué que ce que fait son ami, au quotidien, « n’est pas criminel ».

Du coup, Dani Alves juge que ce n’est pas juste de pointer du doigt Neymar d’autant plus qu’il est toujours compétitif « sur le terrain ». En fait, l’ex-latéral droit du PSG croit qu’il faut se souvenir que les footballeurs restent des êtres « humains » avec leurs problèmes à régler.

Neymar doit rester dans sa bulle

En ce qui concerne « Ney », Alves a insisté sur le fait qu’il s’agit d’une « des personnes les plus pures » qu’il a eu l’occasion de bien connaître dans sa vie. Afin de franchir encore un cap et devenir une idole absolue, Neymar doit – selon lui en tout cas – « se concentrer » à fond sur le fait de « jouer et d’obtenir des résultats » pour le compte du Paris Saint-Germain puis éventuellement de son futur club.

