Aux yeux du défenseur central Marquinhos (PSG), son coéquipier Neymar est actuellement au top de sa forme.

Au cours d’une conférence de presse, l’international brésilien a souligné le fait que « Neymar est vraiment dans un moment extraordinaire de sa carrière ». Aux yeux de Marquinhos, l’attaquant auriverde a été « un joueur primordial pour atteindre la finale de la Ligue des Champions ». Par ailleurs, le joueur âgé de 26 ans a ajouté que son partenaire a « été très bon » au cours « des premières journées de Ligue 1 ».

Notez que Neymar a disputé 3 matches de L1, inscrit 2 buts et effectué 1 passe décisive. « Il a réussi à maintenir le même niveau qu’il a eu durant la Ligue des champions, et c’est très important. C’est très important qu’il soit heureux, il grandit et évolue. Ça me rend très heureux de le voir comme ça. »

Neymar est aussi épanoui en sélection

A propos de l’équipe nationale du Brésil, qui va affronter la Bolivie et le Pérou (10 et 14 octobre, éliminatoires du Mondial 2022), Marquinhos a indiqué que « venir en équipe nationale augmente sa motivation ». En effet, Neymar est « un joueur très ambitieux qui veut marquer et atteindre ses objectifs ».

Chaque saison, le natif de Mogi das Cruzes « veut toujours gagner et jouer ». Marquinhos considère que « c’est très bien de l’avoir en tant que partenaire en équipe nationale comme en club ». Neymar est clairement la superstar brésilienne sur la planète football. A lui de continuer sur sa belle lancée !

Images de IconSport