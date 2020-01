Mercato / PSG : le transfert de Neymar facilité par la FIFA ?

Lors du prochain mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone devraient revenir à la charge pour Neymar (PSG).

Selon El Mundo Deportivo, les Blaugrana ont tourné la page du dernier marché des transferts. Durant l’été, le club catalan n’avait pas réussi à déloger Neymar. La faute à plusieurs offres très insuffisantes aux yeux des gestionnaires du PSG. Malgré cela, les Blaugrana avaient « prédit que ce serait plus facile un an plus tard ». Au début du mois d’août de cette année 2020, cela fera tout pile trois ans que Neymar portera le maillot du Paris Saint-Germain.

Les Blaugrana s’intéresseraient à un point de règlement FIFA. En clair, un footballeur professionnel qui évolue depuis trois ans dans le même club peut partir « pour un moment fixé par la plus haute organisation de football ». Autrement dit, la FIFA pourrait avoir son mot à dire sur la valeur marchande de Neymar. Toujours d’après El Mundo Deportivo, les pensionnaires du Camp Nou « estimeraient que le chiffre » pourrait « être d’environ 180 millions d’euros ».

Neymar ne fait pas l’unanimité à Barcelone

Ce prix resterait très « élevé » sur le papier mais fixerait au moins un objectif précis aux Blaugrana. De toute évidence, « Ney » n’a pas l’intention de rempiler alors que son contrat actuel expirera le 30 juin 2022. Le Brésilien désire encore et toujours retourner au Barça. Néanmoins, il a calmé le jeu au PSG où sa cote de popularité s’était dégradée fortement suite à son transfert avorté en Espagne.

D’après un sondage réalisé récemment, 80,66% des socios interrogés ne voulaient pas du tout que « Ney » fasse son come-back au Camp Nou (En savoir plus). Neymar ne serait donc pas le bienvenu, à tous les niveaux, s’il signait cette année. Par ailleurs, certains dirigeants ne sont pas convaincus non plus par ce transfert potentiel. A leurs yeux, il faut faire une croix définitive sur le footballeur âgé de 27 ans.

Images de IconSport