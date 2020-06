PSG : Neymar peut devenir le meilleur… à une condition

La légende brésilienne du PSG, Raí, pense franchement que son compatriote Neymar peut devenir le meilleur joueur du monde.

Pour le moment, force est de constater que Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) sont les deux meilleurs footballeurs sur la planète du ballon rond. D’ailleurs, cela fait déjà un paquet d’années que « La Pulga » et « CR7 » se disputent ce titre. Quid de Neymar ? Pour Raí, l’attaquant brésilien du PSG est capable de s’asseoir sur le trône tant convoité.

La légende du club de la capitale française estime que « si ce club gagne la Ligue des Champions », ce sera « plus facile » pour Neymar. Une chose est sûre, ce dernier a « le potentiel pour devenir numéro 1 mondial » au cours des mois ou des années à venir. En effet, « Ney » a « d’incroyables qualités techniques » qui font merveille sur le terrain.

Neymar doit miser sur le… collectif

Sur le plan individuel, Neymar a disputé 22 matches cette saison. A la clé, 18 buts et 10 passes décisives. Décisif au Parc des Princes, le Brésilien a pu compter sur l’appui de ses coéquipiers. Ils ont apprécié son attitude, qui était bien meilleure qu’en 2019, et son investissement. Raí croit franchement qu’en foot, « on ne gagne rien seul ».

La légende du PSG a la conviction profonde que « si l’équipe grandit », alors « Neymar sera plus grand ». Il pourra alors prétendre très sérieusement au fait de remporter le Ballon d’Or. Si le Paris Saint-Germain remportait la Ligue des Champions, alors effectivement Neymar maximiserait ses chances d’atteindre cet objectif majeur.

Images de IconSport