Basaksehir – PSG : le club retient son souffle pour Neymar

L’attaquant Neymar s’est blessé lors du match Basaksehir – PSG en Ligue des champions. Thomas Tuchel croise les doigts pour le Brésilien…

Dès la 26e minute de jeu, Neymar a dû sortir du terrain en Turquie. En effet, le Brésilien a ressenti une douleur au niveau de l’adducteur gauche. Par prudence, Tuchel a décidé de le remplacer par Pablo Sarabia. Du coup, Neymar n’a pas contribué au succès francilien sur le score de 2 buts à 0, avec à la clé un doublé du jeune attaquant italien Moise Kean.

Après le match, Thomas Tuchel a déclaré – via RMC Sport – que « c’était nécessaire » que Neymar « sorte » du terrain. L’Allemand espère que « ce n’est pas une blessure grave ». A priori, on sera fixé ce jeudi à propos de la nature et la gravité exacte de la blessure de Neymar.

Neymar absent plusieurs matches ?

En attendant, Tuchel a précisé que ce n’était « pas une vraie douleur ». Néanmoins, le Brésilien était clairement gêné pour telle ou telle raison. Le technicien a indiqué que « dans un calendrier très serré comme celui-ci, ça peut coûter quelques matches ». Ce serait un gros coup dur si Neymar ratait une ou plusieurs rencontres prochainement.

Mais une fois encore, Thomas Tuchel a précisé qu’il n’en est « pas sûr pour le moment ». Lui et le staff du PSG attendent avec impatience le résultat des examens médicaux pour Neymar. Rappelons que dans seulement deux jours, l’équipe de la capitale défiera le FC Nantes en Ligue 1.

Images de IconSport