OL – Bayern : Garcia ne craint pas la « Grosse Bertha »

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, n’a pas peur de l’équipe du Bayern Munich avant le choc de ce mercredi soir.

Juventus Turin, Manchester City et peut-être bientôt le Bayern ? De toute évidence, Garcia et les joueurs lyonnais ne sont pas rassasiés. Ils ont très envie de faire un troisième exploit d’affilée sur la scène européenne. Avant le choc Lyon – Bayern programmé ce soir, l’ancien coach de l’OM a confié, en point presse, que « tout le groupe est très bien physiquement ». Du coup, tous les joueurs postulent à une place pour cette demi-finale de la Ligue des Champions.

« C’est important de pouvoir compter sur tout le monde. Nous avons une capacité à changer la moitié de l’équipe en cours de match désormais grâce aux cinq changements. Une récupération de quatre jours n’est plus aussi problématique », a-t-il souligné. Pour Rudi Garcia, « c’est un vrai plaisir » de voir ses joueurs « tout donner les uns pour les autres ». Au sein de l’effectif, l’émulation est juste « incroyable ». Garcia pense même que ses troupes sont « capables de faire mieux » que contre Manchester City et la Juventus.

Garcia et l’armada bavaroise

Quid du Bayern Munich ? Eh bien Garcia croit que cette formation « n’a pas beaucoup de points faibles ». Malgré cela, le technicien français croit qu’il faudra « saisir des chances » pour scorer le plus possible. « C’est une très grande équipe, mais si nous avions regardé les statistiques avant City, nous n’aurions pas eu beaucoup plus de chances. Avec humilité, nous avons réussi à nous hisser jusqu’ici. (…) À nous d’exprimer notre jeu, nous sommes capables de beaucoup de choses. Il faut avoir confiance en nous », a-t-il préconisé.

Au fil des matches, Rudi Garcia croit que le sentiment a changé par rapport au niveau de l’Olympique Lyonnais. « Les équipes qui nous jouent commencent peut-être à se dire que nous ne sommes pas une si petite équipe que ça. Parfois, un petit caillou peut empêcher de gravir une montagne. C’est bien d’être en demi-finale, c’est déjà une performance énorme en ayant éliminé de telles équipes. Cependant, nous n’avons encore rien gagné », a-t-il nuancé justement. Objectif : rejoindre le PSG en finale de la C1 !

Images de IconSport