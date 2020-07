OM : accusé de toutes parts, Ajroudi réagit

Candidat au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi fait l’objet de multiples attaques personnelles depuis plusieurs jours.

Ces derniers jours, les rumeurs et accusations vont bon train concernant Mohamed Ayachi Ajroudi, suspecté de ne pas avoir l’envergure qu’il veut faire croire, de n’être qu’un homme de main de l’Arabie Saoudite. Un illusionniste en somme qui risque de faire des déçus à Marseille après avoir fait de grandes promesses. Mourad Boudjellal a réagi vendredi à cette campagne de décrédibilisation en affirmant qu’un maître-chanteur alimenterait ces fausses informations auprès des medias.

Ajroudi se défend d’être un imposteur

Interrogé sur la question, l’homme d’affaires franco-tunisien s’est évidemment défendu d’être un Tartarin de Tarascon. « De toute façon, on entend beaucoup de choses à mon sujet. On entend même dire que je suis incapable de payer une facture d’hôtel à Djeddah, ou que je n’ai même pas de quoi me payer un café. C’est comme ça. Vous pensez que si c’était le cas, le George V, qui est fermé en ce moment, me permettrait encore d’organiser des rendez-vous quand je veux… Cela fait trente ans que j’y descends », a-t-il plaidé dans les colonnes de L’Equipe.

« Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu’ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un vendeur et un acheteur. C’est un plaisir de faire des affaires dans le sport, on ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement », a poursuivi Mohamed Ayachi Ajroudi, toujours décidé à forcer Frank McCourt à lui céder l’OM. Mais ce dernier est-il vraiment vendeur ?

