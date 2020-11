OM : profondément agacé, Villas-Boas perd son sang froid

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas n’a pas aimé du tout une remarque d’un journaliste après la victoire (0-1) obtenue à Strasbourg vendredi soir.

L’OM s’est imposé (0-1) sur la pelouse de Strasbourg vendredi soir en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Un succès précieux par les temps qui courent, acquis sur un but de Morgan Sanson à la 72e minute, sur le seul tir des Marseillais ! Cette réussite a poussé la chaîne Téléfoot à constater auprès d’André Villas-Boas que son équipe a été de nouveau sauvée par les individualités, sous-entendant que le niveau collectif n’est pas à la hauteur.

Villas-Boas – « qu’est ce que vous cherchez tout le temps ? »

Cette remarque a profondément agacé l’entraîneur olympien. « De quoi, sauver ? Une équipe, c’est un collectif ! Après, tu as des mecs qui sont extraordinaires et qui font la différence. Qu’est-ce que vous dites ! Il faut arrêter. Combien de buts font Mbappé, Neymar, Messi et Ronaldo ? Ils sont extraordinaires, c’est comme ça. Qu’est-ce que vous voulez ? On vient ici, Strasbourg est toujours très compétitif à la maison, se trouve avec six points et commence à pousser vers l’avant… On gagne 1-0. Qu’est-ce que vous cherchez tout le temps ? », s’est-il emporté.

« Quand on gagne un match en faisant des efforts, c’est grâce aux autres. Mais qu’est-ce que vous dites sincèrement ? Il faut arrêter ! Faites des analyses concrètes ! Il faut rester objectif ! Vous pensez que gagner à Strasbourg avec nos derniers matchs, c’est facile ? Il faut arrêter ! Les mecs sont extraordinaires, ils font la différence. Il n’y a pas besoin d’être une personne du foot pour comprendre ça ! », a poursuivi AVB. C’est une victoire sur un terrain difficile qui nous porte très haut au classement (provisoirement 4e). Je sais que vous êtes dégoûtés mais c’est comme ça, c’est la vie », a-t-il conclu.

