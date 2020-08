OM : Boudjellal remet une pièce dans la machine et fait une promesse insensée

Promis à la présidence si Mohamed Ajroudi parvient à racheter l’OM, Mourad Boudjellal est de retour dans la partie.

« Tant qu’ils seront là, et même si ce projet se réalise, je n’en serai pas », avait tonné Mourad Boudjellal, pointant du doigt la communication extravagante menée notamment par la banque Wingate mandatée par Mohamed Ajroudi pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Ces derniers jours ont visiblement permis aux deux hommes forts du projet de reprise de mettre les choses à plat, puisque l’ancien président du RC Toulon est de retour dans les starting blocks.

Ajroudi a remis Boudjellal en selle

« J’ai eu plusieurs fois Mohamed Ajroudi, qui a aussi découvert que le dernier communiqué n’était pas celui qu’il avait validé. Donc il m’a renouvelé sa totale confiance et il m’a dit qu’il n’y aurait plus de communiqué et qu’il s’occupait désormais directement du dossier », a-t-il exprimé dans les colonnes de La Provence. « Ajroudi m’a dit que j’étais le seul aujourd’hui qui pourrait parler de ce projet. (…) Je n’irai pas ailleurs. Je suis dans l’histoire de l’OM, pas dans une autre », a-t-il ajouté.

Boudjellal fera tout pour avoir Zidane

Boudjellal a également été interrogé sur la possibilité d’attirer un jour Zinedine Zidane sur le banc, une idée lancée par Ajroudi au début de l’été, ce qui lui avait valu les moqueries. « Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s’il accepterait mais je dormirais devant sa porte », a-t-il avancé. « Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j’y arriverais, mais je remuerais ciel et terre ! Quand tu es président de l’OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter », a-t-il conclu. Reste un problème de taille à évacuer : Frank McCourt ne souhaite pas vendre l’OM…

