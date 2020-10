OM : indigné, Villas-Boas pique une grosse colère

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas a lâché ses coups contre Mediapro et la LFP ce jeudi en conférence de presse.

La trêve internationale terminée, André Villas-Boas a fait son retour en conférence de presse ce jeudi. A deux jours de la réception de Bordeaux en championnat, l’entraîneur marseillais avait des choses à dire. En particulier sur l’affaire Mediapro qui se dit incapable d’honorer ses versements liés aux droits TV de la Ligue 1. Mais aussi à l’encontre de la LFP à propos de la suspension de deux matchs infligée à Dimitri Payet après son carton rouge reçu contre Lyon.

L’affaire Mediapro, scandaleux pour Villas-Boas

« Je n’ai jamais entendu de ça de ma vie. Le mec de Mediapro (Jaume Roures) parle comme le grand sauveur et maintenant il n’a pas l’argent. Je n’ai jamais vu ça. C’est absurde. Je suis surpris que la Ligue ne se soit pas protégée avec des garanties bancaires. C’est surprenant, tu mets des clubs dans une situation de faillite économique. C’est un scandale », a-t-il accusé sans langue de bois.

Payet victime d’une cabale

Concernant Payet, « on a pensé à faire appel au CNOSF. Le problème est que c’est considéré comme une faute grave et il n’y a pas trop de chance d’être entendu en appel. En comparaison avec d’autres cas comme Girotto et Aouar, c’est agressif ? C’est abusé », s’est plaint le coach portugais.

« On a l’impression que Payet est dans le viseur de la commission de discipline. Déjà, en France, il y a trop de cartons rouges. Ensuite, il y a une suspension pour trois jaunes en dix matchs, donc les bons joueurs ne sont jamais sur le terrain. Je suis désolé pour lui, on a décidé de ne pas faire appel. Mais il semble qu’il paie toujours pour les autres », a pointé du doigt Villas-Boas.

Images de IconSport