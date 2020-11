OM : Mandanda se lâche après la nouvelle humiliation

Le gardien de but de l’OM Steve Mandanda était très en colère après la nouvelle gifle (3-0) reçue à Porto mardi soir en Ligue des Champions.

L’OM a de nouveau sombré en Ligue des Champions mardi soir, s’inclinant lourdement (3-0) sur le terrain de Porto à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes. Une 12e défaite d’affilée dans l’histoire du club (record d’Anderlecht égalé). Une 3e cette saison mais pire, les Marseillais n’ont pas encore marqué de but et sont totalement insignifiants dans le jeu. Comme son entraîneur André Villas-Boas, Steve Mandanda est dépité.

Colère, ridicule, pourri… Mandanda très énervé

« Quand on voit les résultats de la phase aller, on ne peut qu’être inquiets. On va mesurer nos propos, car là il n’y a pas de frustration mais plutôt de la colère, de la déception. Pas mal de sentiments négatifs qui ressortent ce soir, car on est tout simplement pas au niveau de cette compétition », a jugé le gardien de but olympien lucide au micro de RMC Sport.

« Il reste trois matchs, on doit essayer de montrer un autre visage car on est limite ridicules. (…) On doit assumer, le coach en prend beaucoup, et nous protège beaucoup, mais c’est à nous les joueurs de montrer ce qu’il faut. On ne doit pas se cacher après cette première moitié de compétition pourrie », a asséné Mandanda.

