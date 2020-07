OM : mercato, objectifs… Ajroudi promet du très (trop ?) lourd

Candidat au rachat du club, l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi est très ambitieux pour l’OM.

Le problème avec les ambitions fracassantes est que si vous ne les atteignez pas, vous risquez fort de faire des déçus et vous les prendre dans les dents en boomerang tôt ou tard. Or, il semblerait que Mohamed Ayachi Ajroudi aime vendre du rêve. A l’occasion d’une entretien accordé au Figaro, l’homme d’affaires franco-tunisien candidat au rachat de l’Olympique de Marseille n’a pas fait montre de beaucoup de prudence, alors même qu’il ne possède pas encore le club.

Ajroudi vise la Ligue 1 et rêve de gagner la Ligue des Champions

« Gagner le championnat de France serait un plaisir. On veut rentrer en compétition avec ce qui existe. Et gagner pourquoi pas la Coupe d’Europe. C’est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. La gagner, c’est le rêve. C’est dans les victoires qu’on rassemble encore plus autour de soi », a-t-il lancé. Atteindre de tels résultats, face au Paris Saint-Germain en Ligue 1 et aux cadors européens en Ligue des Champions, va nécessiter de très grands talents sur le terrain et le banc.

Pourquoi pas Ronaldo et Zidane ?

« Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j’en rêve à Marseille ? Tout est possible dans la vie », a-t-il suggéré. « Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal », a-t-il transmis. Et pourquoi pas Zinedine Zidane ? L’entraîneur « en place est très bon, mais qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? C’est l’avenir qui nous le dira », a lâché Ajroudi qui a en tout cas une idée très précise du staff qui l’accompagnera s’il parvient à récupérer le club.

« Ce n’est pas tout de trouver les financiers, il faut trouver les hommes aussi sur le terrain comme Mourad (Boudjellal) qui a bien réussi avec Toulon en partant de rien. Pour le sportif, j’ai opté pour lui. Il sera le président de l’Olympique de Marseille. Il y aura d’autres spécialistes que vous allez découvrir. Des gens qui ont toujours été dans l’OM, le foot, le sport, des noms connus, certains très, très connus. Nous ne sommes pas partis à l’aventure. L’équipe est prête à travailler dès demain. L’organigramme est là », a-t-il prévenu. Encore faudra-t-il convaincre Frank McCourt de laisser les clés.

Images de IconSport