OM : Payet se souvient quand Bielsa l’a viré pour un petit pont

Le meneur de jeu de l’OM Dimitri Payet a livré une confidence significative du caractère de Marcelo Bielsa.

Alors que la Premier League va découvrir le phénomène Marcelo Bielsa avec le retour de Leeds en première division, la France n’a pas oublié son passage express. Et surtout pas les Marseillais qui ont pu observer El Loco de près lors de la saison 2014 – 2015. L’entraîneur argentin a laissé un souvenir impérissable alors même qu’il n’est resté qu’un an et n’a pas remporté de trophée avec le club olympien. Du côté des joueurs également, personne n’a oublié son tempérament volcanique et très exigeant.

Quand Bielsa énervé a envoyé Payet en vacances

Dimitri Payet se souvient d’un épisode à l’entraînement qui lui a valu d’être mis à l’écart du groupe momentanément. « C’est l’un de ses intendants qui met le feu aux poudres, car sur la dernière action de l’entraînement, je fais un petit pont, je marque et l’intendant me félicite. C’est là où il pète les plombs : Tu le félicites alors qu’il n’a rien fait de l’entraînement, il n’a fait que ça et tu le félicites ! Il fait rentrer tout le monde aux vestiaires », se souvient-il.

« On jouait le dimanche (face à Lille pour le dernier match de l’année 2014), on était le vendredi et il me dit : Tu peux y aller, tu peux partir en vacances, on n’aura pas besoin de toi dimanche. C’est fou, mais c’est lui, et ça m’a fait une petite piqûre de rappel, même si j’étais très bon en match et que je faisais une super saison. Même là, à l’entraînement, je n’avais pas le droit de faire un peu moins », s’est rappelé le meneur de jeu de l’OM au micro de RMC Sport.

