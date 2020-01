OM : Villas-Boas rêve d’une chose avant de faire ses valises

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, ambitionne de marquer l’histoire au Vélodrome. Le Portugais aimerait notamment gagner un titre spécial.

Mercredi prochain, l’équipe marseillaise défiera Strasbourg en 8es de finale de la Coupe de France. Villas-Boas semble apprécier cette compétition. Au cours d’un point presse, le coach portugais s’est exprimé à ce sujet. « En Ligue 1, l’écart est trop brutal avec un PSG hors-compétition. On a une histoire avec la Coupe de France et certains joueurs ont déjà gagné des trophées mais pas tous dans mon groupe. »

En ce qui le concerne, sur le plan personnel, André Villas-Boas désire tout simplement « avoir quelque chose » dans son « palmarès avec l’OM » avant de mettre les voiles. Pour lui, c’est clairement un « rêve d’avoir un trophée entre les mains » et d’enchanter les supporters. Du coup, la rencontre contre le RCS est très importante pour « AVB ».

Villas-Boas déplore une seule chose

« On parle de la Coupe de France comme un objectif. Il manque encore quelques matchs. On pourra commencer à rêver après Strasbourg. Les joueurs sont bien sur le plan de la concentration », a-t-il insisté. Malheureusement, Villas-Boas a l’impression qu’il n’y a « pas beaucoup de rotation possible » au sein de son effectif.

En effet, ce dernier est « court » ce qui réduit ses possibilités au moment de désigner son groupe. A propos de Strasbourg, « AVB » semble se méfier énormément de cette escouade. « On a un effectif court donc on n’a pas beaucoup de rotation possible. Strasbourg joue maintenant en 4-4-2 losange et obtient de bons résultats. »

Images de IconSport