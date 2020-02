OM : Villas-Boas à la fois triste et déterminé

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas n’a pas caché sa déception après l’élimination à Lyon en Coupe de France.

Déjà éliminé en Coupe de la Ligue, non qualifié en Coupe d’Europe et distancé par le Paris Saint-Germain en tête du championnat, l’Olympique de Marseille ne disposait plus que de la Coupe de France pour tenter de remporter un titre cette saison. Mission échouée. Les coéquipiers de Dimitri Payet se sont inclinés (1-0) sur le terrain de Lyon mercredi soir en quarts de finale, sur un but d’Houssem Aouar en fin de match. Une grande déception pour l’entraîneur André Villas-Boas.

L’OM ne gagnera pas de titre cette saison

« C’était notre unique chance de gagner un trophée cette année, on est triste car je voulais jouer cette compétition jusqu’à la fin », a-t-il regretté. « Mais l’objectif principal est le championnat, on va continuer. On peut se focaliser sur le championnat, bien préparer les matchs et avoir du temps pour récupérer l’équipe. Et bien préparer le match de Lille, qu’on peut repousser à douze points si on gagne dimanche », a-t-il rappelé.

Villas-Boas focalisé sur le championnat

« On a fait un très bon travail jusqu’ici. On va le reprendre. Il y a de la fatigue, les semaines ont été longues, et ce mercredi on a manqué un peu de profondeur, de finition en attaque. On doit être plus efficaces pour gagner », a conclu le technicien portugais. A toute chose malheur est bon, l’OM va donc désormais concentrer toutes ses forces sur le maintien de sa deuxième place en championnat. S’il réussit, cela constituera bien plus qu’un lot de consolation en comparaison de l’élimination en Coupe, puisque cela signifierait que Marseille jouera de nouveau la Ligue des Champions la saison prochaine.

