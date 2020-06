OM : l’âge futur de Payet ? Une légende n’a pas la « gigite »

La légende Alain Giresse s’est exprimée à propos de la prolongation de contrat de Dimitri Payet (OM) jusqu’au 30 juin 2024.

En clair, le milieu offensif veut continuer et finir sa carrière à l’Olympique de Marseille. C’est pour cela qu’il a accepté de faire des efforts financiers conséquents (En savoir plus). Pour sa part, Giresse juge que ce n’est pas un problème pour le club de miser sur Payet jusqu’à ce que ce dernier ait… 37 ans. Rappelons que l’ancien milieu français a porté le maillot… de l’OM entre 34 et 36 ans.

« Quand on entre dans ces âges, tout dépend du profil. Si tu mises sur la vitesse ou l’explosivité, c’est compliqué. Mais Payet n’a jamais basé son jeu sur les capacités athlétiques, il est dans la technique », a-t-il analysé via L’Equipe. Alain Giresse a ajouté que « la technique ne s’use pas ».

Payet devra juste rester motivé

A ses yeux, « la seule condition, c’est qu’il garde l’envie » et « de la rigueur personnelle » pour être performant sur le terrain. A l’heure actuelle, le vainqueur de l’Euro 1984 avec les Bleus croit que « Marseille, avec et sans Payet, ce n’est pas pareil ». Au cours de son point presse, pour évoquer sa prolongation de contrat à l’OM, l’ancien Lillois s’était exprimé à ce sujet.

A vrai dire, le footballeur qui a vu le jour à Saint-Pierre mise sur « le travail » et « la volonté de tout donner » pour rester performant quatre ans de plus. Dimitri Payet reste « un compétiteur ». Il sait que « la plus grande déception » de son parcours… c’est lorsqu’il saura qu’il ne pourra « plus » être décisif. A ce moment-là, il ne se mentira « pas » et mettra un terme à sa carrière.

Images de IconSport