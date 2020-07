PSG : le père de Mbappé s’exprime sur « l’affaire Perrin »

Apparemment, Kylian Mbappé (PSG) et son père n’en veulent pas du tout à Loïc Perrin (Saint-Etienne).

En finale de la Coupe de France (succès 1-0 du PSG), le défenseur central stéphanois avait taclé Kylian Mbappé. De toute évidence, Perrin était dépassé par la vitesse foudroyante de l’attaquant du PSG. Résultat des courses, il avait blessé l’international tricolore au niveau de la cheville droite.

Rapidement, Loïc Perrin s’était fait pointer du doigt par certains joueurs du PSG, des journalistes et bien sûr des supporters dont certains l’avaient même menacé. Pour sa part, Mbappé avait publié rapidement un message, via son compte Twitter, avec une photo où on voyait son compatriote venir prendre de ses nouvelles sur le bord du terrain.

Perrin pardonné par le clan Mbappé !

Selon France Bleu, le père de « KM7 » a envoyé un message au co-président stéphanois Bernard Caïazzo. « Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin. C’est juste un malheureux accident d’une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu’il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui mais nous garderons le meilleur. »

Touché par ce message remarquable, Caïazzo a répondu que c’est tout simplement « fabuleux ». Loïc Perrin a été « beaucoup soulagé » lorsqu’il a eu vent de ce dernier. Rappelons que la légende stéphanoise a décidé de prendre officiellement sa retraite sportive (En savoir plus).

Images de IconSport