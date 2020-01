Mercato / MU : Raiola enfonce encore le clou pour Pogba

L’agent du milieu de terrain Paul Pogba (Manchester United) est intervenu à propos de l’avenir de son client.

D’après le média britannique Sky Sports, Mino Raiola a déclaré que « Paul a toujours respecté Manchester United » et inversement. Le conseiller influent a ajouté qu’il n’avait pas changé d’avis à propos de l’avenir de Pogba. « Le seul qui parle pour Manchester United et Paul est Ole (Gunnar Solskjaer, ndlr). Je m’en tiens à ce qu’il dit : il ne bougera pas. C’est bon », a assuré Raiola selon Sky Sports. L’agent a indiqué que son client mettait tout en œuvre afin de soigner au mieux « sa blessure » qui continue de le plomber.

« C’est notre principal intérêt maintenant. » Lorsqu’il sera au top de sa forme, le natif de Lagny-sur-Marne essaiera de « performer le mieux possible avec Manchester United » étant donné qu’il est « un grand pro ». A la question de savoir si le champion du monde sera toujours à Old Trafford dans un an, Mino Raiola a mis en avant une condition. « Oui, mais dans un club qui, je l’espère, se battra pour le titre de champion et, espérons-le, pour la Ligue des Champions. »

Une chose inquiète énormément Pogba

L’agent a déclaré que beaucoup de gens étaient « inquiets à ce sujet » à Manchester United et pas seulement Pogba. Raiola est persuadé que « tous ceux qui sont amoureux » du club anglais le sont en ce moment. En Premier League, les Red Devils occupent seulement la cinquième place. Ils ne sont pas du tout dans le coup en ce qui concerne la lutte pour le titre de champion (24 points de retard sur Liverpool). « De toute évidence, ils ne sont pas là où ils pensent qu’ils devraient être. »

« Cela m’inquiète pour mon joueur. Je ne suis pas fan de Manchester United mais j’ai un intérêt très direct. Tant que Paul est à MU, il veut gagner des trophées avec MU. C’est le genre de joueur qu’il est. Il n’agira pas différemment. » Désormais, Mino Raiola attend du manager Ole Gunnar Solskjaer qu’il continue de travailler afin de former une grande équipe en vue de « l’année prochaine ». Le conseiller de Paul Pogba espère que ça se passera « bien pour lui parce que le monde a besoin de Manchester United au sommet ».

