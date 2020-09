Le PSG battu à Lens, Verratti a trouvé un coupable

Comment le PSG explique-t-il son revers subi à Lens jeudi soir en Ligue 1 ? Marco Verratti pointe du doigt le calendrier.

Le Paris Saint-Germain a perdu (1-0) son premier match de la saison jeudi soir à Lens, comptant pour la 2e journée de Ligue 1. Il faut remonter à 2011 pour retrouver trace d’un accroc similaire lors de la première sortie du club de la capitale. C’était face à Lorient et il s’agissait du premier match du PSG version qatarie… Pour expliquer ce revers, Marco Verratti aurait pu insister sur le nombre d’absents : Keylor Navas, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar, tous forfaits pour avoir été testés positifs au coronavirus.

Il a préféré pointer du doigt le choix de la Ligue de Football Professionnel de recaler cette rencontre hier soir, soit seulement 48 heures après le retour de sélections de certains joueurs. Un choix décidé sur demande des dirigeants parisiens, rappelons le… « On a donné tout ce qu’on pouvait, aujourd’hui c’était ça notre maximum. Après une semaine d’entraînement, c’était impossible de demander mieux. Tous les copains qui sont rentrés au vestiaire étaient fatigués. C’est un peu bizarre de programmer le match comme ça », a-t-il accusé.

Verratti : « il n’y a qu’en France qu’on fait ça »

« Déjà, mettre le premier match (face à Metz pour la 1ère journée de Ligue 1, finalement reporté au 16 septembre) le jour de la finale de la Ligue des Champions, c’est bizarre, il n’y a qu’en France qu’on a fait ça. Après, on prend une semaine de vacances, c’est normal sinon on arrive en juin en marchant sur les genoux », a estimé l’Italien au miro de Canal+. La Ligue a donc selon lui une part de responsabilité dans cette défaite. Les joueurs aussi ? Comme par exemple le gardien Marcin Bulka, auteur d’une relance mal assurée pour Verratti qui a entraîné le seul but du match ?

« C’est dangereux mais moi je demande toujours le ballon, c’est ma façon de jouer. Si je ne voulais pas le ballon, j’aurais fait un autre sport. Celui qui n’a jamais joué au foot dira que c’est une erreur. (…) De qui vient l’erreur ? Je ne sais pas. Moi, j’ai demandé le ballon. Après, le ballon était un peu court et un peu sur le côté. Mais moi, je jouerai toujours comme ça, que je prenne des buts ou pas, je ne changerai jamais ma façon de jouer », a plaidé le milieu de terrain parisien.

Images de IconSport