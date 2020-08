PSG – Bayern : Tapie déçu par l’attitude de certains Marseillais

L’ancien président de l’OM, Bernard Tapie, s’est exprimé à propos de la finale de la Ligue des Champions PSG – Bayern.

Interrogé via Le Parisien, l’homme d’affaires a indiqué ne pas comprendre le comportement de certains supporters de l’OM. En clair, ces derniers désirent tout simplement que le Paris Saint-Germain échoue en finale contre le club allemand. « Mais c’est ridicule ! Déjà, cela n’enlèvera pas notre victoire. Et aujourd’hui, 80 % des jeunes qui viennent au Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c’est magnifique. »

Tapie considère que « les supporters méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu’ils la transmettent aussi à leurs enfants ». Pour lui, une finale de C1 est « un événement extraordinaire » et il souhaite « à tout le monde » le fait de vivre cela. Pour enfoncer le clou, Bernard Tapie a fait une comparaison spéciale avec… un mariage.

Tapie et les émotions marseillaises

« C’est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d’un autre couple. Vous n’allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu’ils brisent votre couple ! C’est débile. Au contraire, on a envie qu’ils soient aussi heureux que vous. » Au final, Tapie a « envie que le PSG connaisse le bonheur de l’OM ». A ses yeux, cela permettrait aussi aux Phocéens de « revivre » les « émotions » de 1993.

