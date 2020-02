PSG : un son de cloche différent sur Neymar

Si beaucoup critiquent le choix de Neymar d’avoir rejoint le PSG en 2017, la légende brésilienne Cafu n’est pas de cet avis.

Depuis deux ans et demi, beaucoup ont critiqué le choix de Neymar de rejoindre le Paris Saint-Germain, considérant que la Ligue 1 était un championnat trop faible et que le club de la capitale n’était pas le bon écrin pour son épanouissement. En particulier des Brésiliens, à l’image de Rivaldo qui n’a cessé de marteler le message. D’autres en revanche, comme Cafu, considèrent que l’attaquant auriverde peut atteindre les sommets depuis la France.

Pour Cafu, Neymar n’a pas eu tort de signer au PSG

Le double champion du monde note de plus que son compatriote a su changer d’attitude et est désormais mûr pour devenir le meilleur joueur du monde. « Il était temps pour Neymar de changer son attitude. Mais il a désormais le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. Nous nous attendions tous à ce qu’il atteigne sa maturité, une maturité qu’il acquiert chaque année, ce qui lui permettra de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il estimé depuis Berlin, en marge des Laureus Awards.

« Neymar peut atteindre le niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Le PSG a des joueurs sensationnels comme le Barça, le Real Madrid ou d’autres grandes équipes (…) Si Neymar assume ses responsabilités en tant que leader, en tant que grand joueur, oui il va atteindre le niveau de Messi et Ronaldo », a insisté Cafu. Neymar et les Parisiens sont très attendus, à la veille du choc face à Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Images de IconSport