PSG : Cavani met les choses au clair sur Neymar

Fraîchement débarqué à Manchester United, l’ancien attaquant du PSG Edinson Cavani est revenu sur sa relation avec Neymar.

Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain n’a rien fait pour prolonger le contrat d’Edinson Cavani cet été. Malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club, El Matador a été poussé vers la sortie. Est-ce notamment lié à sa relation difficile avec Neymar, avec qui le courant ne passait pas vraiment ? Interrogé sur le sujet, le nouvel attaquant de Manchester United considère que le problème n’était pas là.

Cavani n’a eu qu’une seule dispute avec Neymar

« Ney est un bon garçon. La seule fois où je me suis disputé avec Ney, tout le monde le sait, c’est le match contre Lyon (face à qui les deux hommes s’étaient disputé un penalty). On a eu une dispute et même dans les vestiaires, il y a eu une discussion et tout. Le reste, tout ce que l’on peut dire à propos de nos disputes n’est pas vrai. Sincèrement, ce n’est pas vrai », a-t-il affirmé auprès d’ESPN Argentina.

« Oui, on est très différents. Comme je l’ai toujours dit, dans un groupe, on n’est pas obligé d’être tous amis ou frères. Ce qui compte à l’intérieur d’un groupe, selon moi, c’est d’être ami sur le terrain, se protéger les uns des autres, courir les uns pour les autres. Après dans le vestiaire, il n’y a pas besoin de prendre un maté avec tout le monde, ni sortir pour manger avec tout le monde », a-t-il soutenu.

« Ce qui ne se négocie pas, c’est le respect sur le terrain et l’engagement sur le terrain envers tes coéquipiers. Oui on est très différents, oui on n’a pas partagé beaucoup de choses, oui on pense différemment mais ça n’empêche pas d’avoir une bonne relation », a insisté Cavani. Une bonne relation qui ne s’est toutefois pas vu beaucoup sur le terrain puisque les deux hommes avaient bien du mal à combiner ensemble.

Images de IconSport