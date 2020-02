PSG : Cavani très ému, l’OM a participé à sa légende

L’attaquant Edinson Cavani a atteint la barre des 200 buts avec le PSG dimanche soir. Il se souvient du plus marquant.

Edinson Cavani a marqué son 200e but sous le maillot du Paris Saint-Germain dimanche soir face à Bordeaux (4-3) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Dans le détail : 138 buts en championnat, 30 buts en Ligue des Champions, 16 en Coupe de France, 15 en Coupe de la Ligue et 1 en Trophée des Champions. Le tout en 298 matchs. Le Paris Saint-Germain avait tout prévu, avec un affichage spécial sur l’écran géant du Parc des Princes, puis une remise d’un trophée d’honneur à l’issue de la partie, entouré de ses partenaires l’applaudissant.

Le but le plus marquant de Cavani ? Face à l’OM en 2017

« C’est un moment spécial. C’est un moment pendant lequel tu penses à ce qui s’est passé avant : les jours d’entraînement, les jours de frustration. Pour tout ça, c’est incroyable et magnifique. (…) En même temps, ce n’est qu’un but qui ne nous donne pas un titre. C’est un but. Juste un but qui te fait remonter des choses et rend le moment spécial », a réagi le meilleur buteur de l’histoire du PSG face à la presse. Quel a été son but le plus marquant ?

L’Uruguayen se souvient de celui sur coup franc à la dernière minute qui avait privé l’OM de victoire au Vélodrome en 2017. « Je pense que le plus beau but, cellui qui reste aussi dans la tête de tout le monde, c’est le 2-2 contre Marseille à l’extérieur, dans un stade qui attendait que je rate le coup franc pour exulter, et j’ai un peu gaché la fête », s’et remémoré El Matador.

