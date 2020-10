PSG : comment Tuchel veut faire éjecter Leonardo

Le divorce est consommé entre Thomas Tuchel et Leonardo. Le propriétaire pourrait être forcé de choisir entre les deux rapidement.

Samedi dernier, Thomas Tuchel a surpris son monde en choisissant de remettre Marquinhos au poste de sentinelle à la place de Danilo Pereira, aligné en défense centrale. Si l’option a fonctionné face à Dijon (4-0), l’entraîneur du Paris Saint-Germain joue un jeu dangereux, selon Charles Villeneuve qui considère que son action est une défiance claire à destination du directeur sportif Leonardo.

Tuchel joue avec des allumettes, à Doha de choisir

« Il veut maintenir à tout prix Marquinhos au milieu de terrain, ce à quoi s’oppose presque catégoriquement le directeur sportif. J’ai le sentiment que Tuchel joue avec des allumettes. Comme s’il allait mettre le feu à une bombe qui peut lui exploser au visage », a estimé l’ancien président du PSG au micro d’Europe 1. Selon lui, le technicien allemand veut obliger le propriétaire à choisir entre lui et Leonardo.

« On verra à Doha qui on choisira entre les deux, car cela se décidera là-bas », a-t-il prévenu. « Leonardo n’est pas si bien vu, Tuchel est bien avec Neymar et c’est comme avoir Messi dans sa poche au Barça », a ajouté Villeneuve. Une chose est sûre, la guerre est ouverte entre Tuchel et Leonardo, ce qui ne peut qu’amener des problèmes au PSG.

Images de IconSport