PSG / Coronavirus : pertes, mercato… Quel impact au Parc ?

La pandémie de coronavirus aura forcément un gros impact, au niveau financier, pour le PSG de Nasser Al-Khelaïfi cette année.

Bien entendu, ce dernier sera bien moins conséquent que celui qui sera constaté, au final, à l’OM par exemple (En savoir plus). Ce sera logique puisque les propriétaires qatariens du PSG ont bien plus d’argent que Frank McCourt qui est le président du club marseillais. Selon L’Equipe, les Parisiens pourraient perdre environ 215 millions d’euros… si la fin de la saison était purement et simplement annulée.

Ce manque à gagner serait lié bien entendu aux droits télévisuels, au marketing ou encore à la billetterie qui en prendraient un gros coup. Toujours en lice dans quatre compétitions majeures (Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue), le PSG ne pourrait donc pas échapper aux conséquences du coronavirus durant l’été qui se profile.

Le PSG « frileux » lors du mercato ?

Si QSI renflouait certainement les caisses, cela obligerait quand même Nasser Al-Khelaïfi et consorts à revoir leurs plans dans l’optique du mercato estival. Le Paris Saint-Germain pourrait renoncer à l’idée d’acheter beaucoup de joueurs à coups de dizaines de millions d’euros. Par prudence, le Qatarien miserait sans doute sur le fait de conserver, au maximum, les joueurs en place.

Dans le sens des départs, Al-Khelaïfi devrait peut-être se résoudre à l’idée de vendre au moins un élément avec une grosse valeur marchande. On pense notamment, en disant cela, à Neymar. La vente du Brésilien pourrait permettre de limiter la casse sur le plan financier. Reste à savoir si le FC Barcelone, qui fait aussi face à une crise économique sans précédent, aurait les reins assez solides afin de débourser 100-150 millions d’euros pour acter le retour de l’attaquant…

Images de IconSport