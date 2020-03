OM : McCourt, finances… Y a-t-il déjà le feu au Vélodrome ?

Selon L’Equipe et La Provence, la situation financière l’OM est inquiétante à ce stade de cette année 2020.

A en croire le seul quotidien sportif national, il est légitime de s’interroger au sujet de Frank McCourt. Pour L’Equipe, le président de l’Olympique de Marseille a déjà perdu pas mal d’argent depuis que la pandémie de coronavirus s’est répandue. Aujourd’hui, la fortune de l’homme d’affaires serait passée sous la barre du milliard d’euros. Si cela perdurait, durant la crise économique qui s’annonce dévastatrice, Frank McCourt pourrait « tirer un trait ou réduire la voilure » sur l’investissement marseillais.

Dans son environnement, certaines personnes le trouverait de plus en plus « inutile » voire même « catastrophique » à moyen ou long terme. Pour sa part, La Provence évoque le manque à gagner sur le plan financier. Alors que « les pertes étaient estimées à plus de 70 M€ », avant le début de la pandémie de coronavirus, l’addition devrait être bien plus salée.

McCourt pourrait encore déchanter

Ce média estime que « les conséquences que cela engendrerait » pourraient donner lieu à « un déficit de l’ordre de 110 M€ ». Si Canal+ et BeIN Sports ne payaient pas les droits télévisuels, pour la période durant laquelle ils n’auront pas pu diffuser de matches en direct, cela pourrait effectivement donner une perte de cet ordre.

Cela s’ajouterait au manque à gagner en termes de billetterie, merchandising et autres rentrées d’argent importantes chaque année. Plus cette crise durera dans le temps et plus l’OM perdra d’argent… tout comme d’ailleurs tous les clubs professionnels. McCourt et ses collaborateurs croisent les doigts afin qu’on puisse terminer cette saison 2019/2020 le plus rapidement possible.

Images de IconSport