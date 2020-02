PSG : Delort beau joueur, Neymar lui envoie un message

L’attaquant de Montpellier, Andy Delort a clos la polémique qu’il avait lancée à l’encontre de Neymar notamment.

« Un bisou à notre ami. » Après la victoire (5-0) face à Montpellier samedi soir au Parc des Princes lors de la 22e journée de Ligue 1, Neymar et Leandro Paredes ont pris un malin plaisir à poster une photo sur Instagram, les montrant tenant un maillot d’Andy Delort avec ce message en légende. Un message courtois mais non sans malice à l’égard de l’attaquant héraultais qui les avait tancés à l’issue du match aller.

« Le pire à Paris c’est Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar… », avait-il notamment accusé, s’en prenant également au Brésilien pour son attitude chambreuse à l’égard de ses adversaires. Après la lourde défaite au Parc, l’attaquant montpelliérain a tenu à clore l’affaire en félicitant le PSG et sa star auriverde.

Delort félicite le PSG et Neymar

« Ils ont été bons sur le terrain avec de grands joueurs qui ont fait la différence. Bravo à eux. C’était compliqué pour nous. On prend un but assez tôt et le rouge a tué le match. (…) J’ai joué plein de fois contre le PSG, c’est vrai que, là ce soir, ça a été quelque chose… Techniquement, c’était vraiment au-dessus », a-t-il constaté en zone mixte. « J’ai pris un petit pont (de Neymar) ! Je n’ai jamais dit que ce n’était pas un grand joueur. On l’a vu ce soir, c’est un super joueur qui, techniquement, fait la différence. »

« Maintenant, la page est tournée, je ne joue plus contre Paris, donc les médias vont arrêter de me poser des questions. Ça va me faire du bien parce qu’on m’a un peu saoulé avec Neymar mais, lui, c’est un super joueur », a-t-il insisté. « On a vu, il était en forme ! Je ne sais pas si c’est de ne pas avoir joué la Coupe de France (à Pau en milieu de semaine). En tout cas, il avait les jambes et, quand c’est comme ça, c’est inarrêtable », a conclu Andy Delort.

Images de IconSport