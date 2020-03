PSG : Di Maria se fait déchirer après la révélation de sa femme

L’attaquant du PSG Angel Di Maria vit mal le confinement, en famille chez lui à Paris. Un vague à l’âme qui a du mal à passer.

Confiné chez lui depuis maintenant deux semaines comme le reste de la population française, Angel Di Maria a choisi (contrairement à plusieurs de ses coéquipiers, comme Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani ou Keylor Navas), de rester dans l’Hexagone en compagnie de sa femme et ses enfants, plutôt que de retourner en Amérique du Sud. Visiblement, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n’est pas un homme d’intérieur, comme l’explique sa femme Jorgelina Cardoso.

Di Maria « ne va pas bien »

« Il ne va pas bien. Je suis avec les filles toute la matinée parce qu’elles suivent leur enseignement à distance via internet. Je lui laisse un moment avec elles dans l’après-midi. Il ne peut plus supporter. Mais la seule chose que nous pouvons faire est de rester à l’intérieur pour que ça se termine rapidement », a-t-elle confié dans l’émission de télévision argentine Telefe. « Être dans la cuisine me détend. J’ai l’impression de faire autre chose. J’aime ça parce que ça me permet de déconnecter, d’être loin du football », a pour sa part exprimé Angel Di Maria.

Di Maria interdit de se plaindre ?

Cette complainte n’a pas plu à tout le monde. Se plaindre en ce moment, quand on n’est ni malade ni un personnel au contact direct du virus comme les soignants, est malvenu. C’est en tout cas l’avis du journaliste spécialiste de la Liga, Frédéric Hermel. « Quand on a deux neurones, c’est compliqué d’avoir une vie intérieure… Quelle indécence ! Quand on est millionnaire et qu’on vit dans un immense espace comme c’est le cas de Di María, on ne doit pas se plaindre publiquement », a-t-il lâché sur Twitter. « Ici (en Espagne) on entrepose les cadavres dans une patinoire… Alors les états d’âme d’un footballeur mieux installé que 99,99 % des gens… », a-t-il ajouté indigné.

Images de IconSport