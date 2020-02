PSG : ce que se sont dit Tuchel et Mbappé après l’incident

Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ont livré leur point de vue en interne après l’incident survenu face à Montpellier.

« J’étais triste car on a gagné 5-0 et on ne parlait pas du sportif. On a parlé de Neymar (pour sa fête d’anniversaire) et Kylian (Mbappé), voilà ce qui m’a attristé. (…) Ce n’était pas nécessaire de trop parler de cet épisode. Cela arrive, ce n’est pas personnel entre Kylian et moi. Cela arrive entre un joueur et un entraîneur. Une sanction pour lui ? J’ai parlé avec Leonardo. On a aussi parlé dimanche comme on parle à chaque fois avec l’équipe. Mais cela va rester entre moi et l’équipe », a confié Thomas Tuchel lundi en conférence de presse.

Pointé du doigt pour avoir contesté son remplacement samedi face à Montpellier, Kylian Mbappé a-t-il été recadré en interne ? Présent dans le groupe qui affronte Nantes ce mardi, sera-t-il laissé sur le banc au coup d’envoi par l’entraîneur allemand, ou ce dernier souhaitera-t-il éviter toute nouvelle image médiatisable afin de tourner rapidement la page de cette histoire ? Ce mardi, L’Equipe en dit plus sur ce qui s’est passé entre les deux hommes depuis l’incident.

Mbappé s’explique mais ne s’excuse pas auprès de Tuchel

Le quotidien sportif indique notamment que dimanche, Thomas Tuchel a abordé le sujet face à ses joueurs, en leur expliquant qu’il n’est « pas nécessaire de donner à manger aux journalistes ». Autrement dit, si états d’âme il doit y avoir, ils doivent être exprimés en interne et non publiquement, aux yeux de tous. De son côté, Kylian Mbappé aurait reconnu que sa réaction était un peu excessive, a affirmé qu’il ne voulait pas manquer de respect à ses coéquipiers, mais n’aurait pas exprimé d’excuse à son entraîneur à qui il reprocherait de le considérer « comme un moins de 19 ans ».

