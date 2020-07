PSG : ce que pense Icardi de Neymar, Mbappé et Cavani

L’attaquant Mauro Icardi s’est exprimé sur ses coéquipiers de l’attaque parisienne, Neymar Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

Après une première saison en prêt globalement convaincante durant laquelle il a marqué 20 buts en 31 matchs, Mauro Icardi s’est engagé définitivement en faveur du Paris Saint-Germain. A l’occasion d’un entretien accordé au journal Le Parisien, l’Argentin s’est dit heureux de prolonger l’aventure, démentant ses supposés désirs de retourner en Italie, où son nom a circulé du côté de la Juventus Turin ou encore de Naples.

Mbappé et Neymar ont adopté Icardi

« Je me sens bien à Paris. Je rentre en Italie pendant les vacances et j’y ai passé le confinement avec ma famille. Je reste proche, à une heure d’avion à peine. Et maintenant ma famille est entièrement installée à Paris », a-t-il confié, avant de dire tout le bien qu’il pense de ses coéquipiers de l’attaque au PSG. « Dès mon premier entraînement à Paris, dès nos premiers pas ensemble, on a eu un bon feeling. Je connaissais Angel, bien sûr. Mais pas Neymar, ni Mbappé. Dès la première minute, ils m’ont aidé à m’intégrer à l’équipe, à me faire aux petites habitudes du groupe », a-t-il affirmé.

Cavani, un grand monsieur

Pas question d’émettre la moindre critique, même vis-à-vis de son désormais ex-concurrent Edinson Cavani, sur le départ car en fin de contrat. « Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors. C’est un grand monsieur. C’est le type de personne qui manque toujours », a-t-il exprimé, conscient de son aura auprès des supporters. On n’égratigne pas la légende… Loin de ses incartades milanaises, Mauro Icardi a bien l’intention de se tenir tranquille pour réussir à s’imposer à Paris.

