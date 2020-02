PSG : Leonardo mis à l’épreuve par Mbappé

Alors que Leonardo souhaite depuis son retour remettre l’institution PSG au centre, l’attitude de Kylian Mbappé pose problème.

« Je suis l’entraîneur, quelqu’un doit décider qui sort et qui rentre et c’est moi. Il est très intelligent et sait ce qu’il fait. Il n’aime pas sortir mais aucun joueur n’aime sortir. (…) Je ne suis pas en colère, je suis triste de cette chose-là car ce n’est pas nécessaire. Mais c’est la situation et je lui ai expliqué pourquoi on a fait ça. Cela va rester comme ça, je vais toujours décider des choses sportivement et on ne fait pas du tennis, on joue au foot et on doit donc avoir du respect pour tout le monde », a tonné Thomas Tuchel samedi soir après la victoire contre Montpellier (5-0).

Mbappé est-il plus fort que l’institution PSG ?

En cause, l’attitude de Kylian Mbappé qui a ouvertement manifesté son agacement d’être remplacé en seconde mi-temps par Mauro Icardi. Ce n’est pas la première fois cette saison que l’international français conteste les choix de son entraîneur à son encontre. Sera-ce la dernière ? Rappelez-vous l’été dernier, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo avaient serré la vis en affirmant que désormais, les états d’âme des joueurs n’avaient plus leur place, que l’institution était au dessus de toute considération personnelle.

Or, Kylian Mbappé conteste cela par son attitude, en faisant passer son cas personnel avant celui de l’équipe et en remettant en cause les choix de son entraîneur. Pour ne pas arranger son cas, l’attaquant prodige a jugé bon dans la foulée de liker plusieurs plublications de joueurs du Real Madrid. Le PSG doit-il le sanctionner ? L’affaire est délicate dans la mesure où les dirigeants ne veulent surtout pas créer de tensions avec lui dans l’optique de le convaincre de prolonger son contrat.

Leonardo va-t-il le sanctionner ?

Ce lundi, Le Parisien explique que Kylian Mbappé et Thomas Tuchel se sont retrouvés en privé dimanche au Camp des Loges pour discuter de « l’affaire ». Le quotidien ajoute d’une part que Leonardo aurait également assisté à cette réunion, d’autre part que le directeur sportif a prévu de prendre publiquement la parole pour s’exprimer sur ce sujet. On attend donc de savoir ce qu’il va en dire…

Images de IconSport