PSG : Leonardo prévient Mbappé

Le directeur sportif du PSG Leonardo a laissé entendre qu’il n’était pas très emballé à l’idée de voir Kylian Mbappé disputer les Jeux Olympiques.

Kylian Mbappé aimerait disputer les Jeux Olympiques à Tokyo. Problème, ceux-ci suivront directement l’Euro 2020 qui lui même prendra le relais d’une longue saison. Si le président de la FFF Noël Le Graët n’a pas l’air d’y voir d’inconvénient, le Paris Saint-Germain en revanche risque de tiquer. En effet, si l’attaquant de 20 ans devait participer aux deux compétitions, il devra ensuite prendre des vacances, puis effectuer une préparation en décalé du groupe et reprendra la compétition au moins un mois après ses coéquipiers.

Leonardo redoute l’enchaînement des matchs pour Mbappé

Qu’en pense le directeur sportif Leonardo ? « On a un rapport direct et clair avec la fédération et avec le président Le Graët. C’est sûr que l’on va parler de ce sujet. Mais c’est toujours difficile. Le calendrier est très chargé pour tout le monde. Malheureusement, il y a trop de matchs dans une saison », a-t-il répondu face à la presse, laissant entendre qu’il n’est pas très favorable à l’idée de voir l’un de ses deux meilleurs joueurs disputer autant de matchs en plein été.

« On voit beaucoup de blessures. On a eu dix joueurs blessés cette saison dont des blessures musculaires. Nous devons protéger notre joueur. C’est important de ne pas trop exposer un joueur comme Kylian Mbappé. Il a aussi besoin de repos mais on va considérer tous les aspects au moment d’en parler doucement », a ajouté le Brésilien.

Pour aller à Tokyo, Kylian Mbappé aura besoin de l’accord de son employeur. Mais alors que le PSG espère prolonger son contrat (dont le terme est fixé en 2022) et le retenir le plus longtemps possible, le priver de ce plaisir (s’il désire vraiment disputer les JO) serait risqué. En 2016, les dirigeants parisiens avaient trainé des pieds avant d’accepter de laisser Marquinhos participer aux Jeux de Rio (avec succès).

Images de IconSport