PSG – OL : la foudre est tombée pour ce gros choc !

Selon plusieurs médias, la finale de la Coupe de la Ligue entre Paris et Lyon ne se déroulera pas le 4 avril.

A en croire Le Parisien ou encore L’Equipe, le bureau de la Ligue de Football Professionnel a décidé de trancher dans le vif. En raison de l’épidémie de coronavirus qui a lieu en France, cette instance a estimé, ce mercredi 11 mars 2020, qu’il était préférable de reporter cette finale.

Avant cela, les deux clubs avaient fait savoir à la LFP qu’ils n’étaient pas emballés par le fait de se disputer la Coupe de la Ligue à huis clos. Il est vrai que cela aurait été dur pour les joueurs de disputer ce PSG – OL dans un Stade de France sans spectateurs. Pour le moment, on ne sait pas quand cette finale se déroulera.

Quand caler ce PSG – Lyon ?

La Ligue de Football Professionnel devra se creuser les méninges afin de trouver une date qui conviendra aux écuries concernées. Ce ne sera pas évident entre les duels de Ligue 1, la Coupe de France (le PSG défiera Saint-Etienne en finale) et peut-être la Ligue des Champions.

Si le PSG et l’OL se qualifiaient au moins en quarts de finale sur la scène européenne, la LFP serait un peu plus embêtée… Notez que le report de ce duel en Coupe de la Ligue pourrait avoir des répercussions sur les matches PSG – Metz et Lyon – Nîmes qui auront lieu le 22 avril. Ces rencontres pourraient aussi être remises…

