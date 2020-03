PSG : la maladie de Mbappé a fait très peur à ce joueur

Le milieu de terrain parisien Ander Herrera est prêt à fournir des efforts pour aider le football et le PSG à rebondir.

Alors que le confinement est désormais la règle en Europe, que nous sommes en plein coeur de la crise sanitaire liée au coronavirus, se posera prochainement la question du jour d’après. Pour le milieu du football : comment reprendre le cours normal de la vie, comment surmonter les difficultés économiques liées à cet arrêt des compétitions ? Alors que l’Etat français a pris des mesures permettant aux employeurs d’imposer RTT, congès payés et d’élargir le nombre d’heures travaillées chaque semaine, qu’en sera-t-il pour les footballeurs ?

Herrera prêt à réduire son salaire et ses congés

Sont-ils disposés à s’asseoir sur leurs congés pour jouer durant l’été ? Sont-ils prêts à renoncer à une partie de leurs salaires ? Interrogé sur ces questions, le milieu de terrain Ander Herrera se dit disposé à fournir tous les efforts nécessaires. Sur la question des salaires, « je pense qu’il le faut. Nous devons être cohérents avec la situation des clubs. S’ils (les dirigeants) me demandent quelque chose, bien sûr que je les écouterais. Si les choses sont raisonnables, nous parviendrons bien sûr à un accord », a-t-il confié à la Cadena Ser.

Mbappé a inquiété Herrera

Sur les congés estivaux, l’Espagnol affirme qu’il n’aurait « aucun problème » à y renoncer. « Le football doit continuer à jouer (…) il peut être bénéfique pour la société », a-t-il estimé, avant de revenir sur l’avant confinement, quand l’état de santé de Kylian Mbappé l’a inquiété. « Il se sentait mal deux jours avant la rencontre face à Dortmund. Le week-end précédent, Neymar avait organisé un repas avec le groupe afin d’être ensemble et de gagner le match. Et moi j’étais assis tout au long du repas à côté de Mbappé. Quand il a été testé pour le coronavirus, j’étais plus effrayé que lui », se souvient Ander Herrera.

