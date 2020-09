PSG : Marquinhos exprime sa crainte

Le PSG se déplace à Reims dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Le capitaine Marquinhos prévient ses coéquipiers.

Le Paris Saint-Germain a très mal débuté la saison, avec deux défaites inaugurales à Lens (1-0) puis au Parc des Princes face à Marseille (0-1). Les hommes de Thomas Tuchel ont ensuite redressé la barre avec un succès miraculeux (1-0) contre Metz à 9 contre 11, puis un beau succès (0-3) ramené de Nice le week-end dernier. En déplacement à Reims dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1, le club de la capitale entend poursuivre sur cette voie afin de recoller le plus vite possible au peloton de tête.

Marquinhos ne veut plus perdre de temps

Marquinhos, qui a vécu l’exercice 2016 – 2017 avec un démarrage difficile sous les ordres d’Unai Emery qui avait abouti au sacre de Monaco neuf mois plus tard, sait qu’il ne faut pas trop traîner en route sous peine de vivre une saison pénible. « Il faut qu’on poursuive la série de ces dernières années. Si on commence à lâcher des points à droite à gauche, les écarts vont se creuser et les adversaires vont gagner en confiance », a prévenu le capitaine du PSG dans les colonnes du journal Le Parisien.

« Alors, peu importe qu’on joue mal, qu’on ne soit pas dans les meilleures dispositions, il faut toujours gagner. On aura tout le temps de réfléchir à ce qu’il faut améliorer après les victoires. Les points, c’est ce qu’il y a de plus important, surtout en ce début de saison où on sait qu’on est en retard sur les autres dans la préparation et dans la dynamique », a insisté le défenseur central brésilien. Avant le début de cette 5e journée, les Parisiens (8es) comptaient quatre longueurs de retard sur les leaders. Rien d’insurmontable à ce stade.

Images de IconSport