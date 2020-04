PSG : Maxwell constate ce qui manque au club pour atteindre le sommet

Que manque-t-il au PSG pour atteindre le sommet de l’Europe ? L’ancien latéral gauche Maxwell apporte son éclairage.

Depuis la prise de pouvoir de QSI, le Paris Saint-Germain ambitionne de conquérir l’Europe. En vain jusqu’à présent, le club n’a jamais réussi à franchir l’obstacle des quarts de finale de la Ligue des Champions. Latéral gauche de 2012 à 2017, le Brésilien est revenu sur son expérience dans la capitale dans un entretien accordé à L’Equipe.

Le PSG n’a pas encore la maturité des grands d’Europe selon Maxwell

« Je trouve qu’en France, nos succès n’ont pas toujours été valorisés à leur hauteur. Avec le recul, je me dis qu’on a quand même fait des choses extraordinaires pendant ces six, sept années », a-t-il jugé. « C’est un club spécial. Pour la ville de Paris, déjà. C’est fou, l’intensité qu’il y règne au quotidien. Il n’y a pas un jour tranquille. C’est la pression, l’exigence, l’obsession de l’Europe. C’est fou… On est speed. C’est aussi une manière d’apprendre. Dans les autres clubs que j’ai connus, il y a une maturité qu’il n’y a pas encore ici », a-t-il constaté.

Cette maturé, Maxwell estime toutefois qu’elle était présente au début de son aventure. « Les années 2013 à 2015 étaient les meilleures. On avait un groupe extraordinaire. J’ai apprécié les coéquipiers d’avant mais, ces saisons-là, on avait un effectif mature et uni. On passait des petits-déjeuners, des entraînements, heureux. On sortait souvent ensemble à Paris pour aller au restaurant. C’est cette ambiance là qui me manque aujourd’hui : aller à l’entraînement avec ce groupe », a confié le Brésilien.

