PSG : Mbappé fait encore des siennes, ses coéquipiers et Tuchel divisés

Kylian Mbappé s’est de nouveau agacé d’être remplacé samedi face à Montpellier. Une attitude qui déplait à Thomas Tuchel.

Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé (5-0) face à Montpellier samedi au Parc des Princes, pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. De quoi donner le sourire à tous les Parisiens. Tous, sauf un : Kylian Mbappé, buteur à la 57e minute, qui a une nouvelle fois affiché son mécontentement quand Thomas Tuchel a choisi de le remplacer par Mauro Icardi à la 68e minute. Après avoir tenté de le raisonner sur le bord du terrain, l’entraîneur parisien a regretté son attitude.

Tuchel recadre Mbappé

« Ce ne sont pas de bonnes images que l’on donne parce que ça nuit à l’état d’esprit. On fait du foot, pas du tennis », a tancé l’Allemand en zone mixte, rappelant ainsi à son attaquant que le football est un sport collectif qui inclut la possibilité de procéder à des changements. « Mbappé est intelligent et avec un bon état d’esprit, on n’a pas besoin de ce genre de situation », a ajouté Thomas Tuchel visiblement agacé par cette situation.

Gueye et Kimpembe le comprennent

De leur côté, ses coéquipiers – peut-être soucieux de ne pas se froisser avec lui – ont tenté de dédouaner l’international français. « Kylian est un compétiteur, il a envie de marquer plus de buts. Il a envie de rester sur le terrain, donc ça se comprend », a jugé Idrissa Gueye. « On connaît tous Kylian. Voilà, c’est un grand compétiteur, et je pense que c’est bien qu’il sorte énervé plutôt qu’avec le sourire. Cela montre l’envie qu’il a de rester sur le terrain et l’envie qu’il a de vouloir mettre des buts », a estimé Presnel Kimpembe.

Images de IconSport