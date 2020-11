PSG : Mbappé et Kimpembe expliquent la défaite à Monaco

L’attaquant Kylian Mbappé et le défenseur Presnel Kimpembe ont réagi à la défaite du PSG à Monaco (3-2) vendredi soir.

Le PSG a trébuché sur le Rocher vendredi soir lors de la 11e journée de Ligue 1. Les Parisiens menaient pourtant 2-0 à la mi-temps grâce à un doublé de Kylian Mbappé, mais Monaco a profité d’une baisse de régime pour reprendre l’ascendant (3-2). Une troisième défaite cette saison en championnat, ennuyeuse à quatre jours d’affronter Leipzig dans un match capital en Ligue des Champions.

Mbappé – « on s’est relâché »

« C’est un Paris à deux visages, on a fait une super première période, puis après on s’est relâché, on l’a payé cash. Voilà, on perd un match de championnat… Maintenant, il y a une autre rencontre mardi, il faut penser à mardi », a réagi Mbappé. Un excès de confiance ? « Peut-être, peut-être, je ne peux pas le dire comme ça à chaud. On va se remettre en question et on va se tourner vers mardi. Le contexte sera totalement différent, une autre compétition et les matchs s’enchaînent », a ajouté l’attaquant au micro de Téléfoot.

Kimpembe – « c’est inadmissible »

Presnel Kimpembe s’est montré beaucoup plus acerbe. « Il n’y a pas d’explication, on fait une bonne première période où tout le monde se donne malgré la fatigue et les pépins physiques. Puis on fait vraiment une seconde période catastrophique, c’est inadmissible même, on n’a pas le droit de faire une seconde période comme ça avec une telle équipe et les talents dans l’effectif », a-t-il déploré. Inquiétant ? « Non, car c’est le foot, ça arrive. Il va falloir se relever et lever la tête pour mardi. » Une faute professionnelle ? « Notre faute, ça c’est sûr », a-t-il toutefois atténué.

Images de IconSport