PSG : Mbappé en remet une couche sur les JO et affiche un rêve insensé

L’attaquant du PSG et de l’équipe de France, Kylien Mbappé nourrit le rêve de remporter un triplé incroyable pour cette année 2020.

Depuis le début de sa carrière à l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’a jamais caché son ambition dévorante, celle de gagner tout ce qui se présentera sur son passage. Souvenez-vous, alors que l’équipe de France venait tout juste de remporter la Coupe du monde, ce qui pour beaucoup est légitimement un aboutissement, le prodige français était déjà obnubilé par la suite, par le fait d’avoir certes coché une case dans son palmarès à garnir, mais d’avoir encore tant de titres à glaner, notamment l’Euro avec l’équipe de France.

Mbappé rêve de remporter la Ligue des Champions, l’Euro et les JO cette année

Cela pourrait se produire cette année. Mais pas seulement. Alors que l’attaquant du Paris Saint-Germain sera présent avec les Bleus du 12 juin jusqu’au (on l’espère) 12 juillet, il rêve de remporter en tout trois titres majeurs en trois mois, avec également la Ligue des Champions et les Jeux Olympiques. L’année rêvée, « ce serait un triplé Ligue des Champions, Euro, Jeux Olympiques. Ce serait pas mal », a-t-il lancé en marge de la présentation de son association « Inspired by KM » qui vient en aide à des enfants.

« Pour l’instant, cela paraît inaccessible mais je vais essayer de faire en sorte d’accomplir ce rêve. Ce serait déjà une fierté de pouvoir apporter le premier titre européen de Paris et de continuer à faire gagner notre pays », a ajouté l’ancien Monégasque qui confirme de fait son intention de disputer les Jeux Olympiques dans la foulée de l’Euro 2020. S’il parvient à remporter tous ces titres, il y a fort à parier que Kylian Mbappé ajoutera alors un autre trophée en fin d’année, individuel cette fois-ci : le Ballon d’Or.

Images de IconSport