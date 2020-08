PSG : Mbappé va finir par se vexer

Annoncé comme le futur meilleur joueur du monde depuis trois ans, Kylian Mbappé va devoir redoubler d’efforts pour monter sur le trône.

Kylian Mbappé a marqué 30 buts en 37 matchs lors de la saison 2019-2020. Un superbe rendement qui n’empêche pourtant pas les critiques. A la suite de la défaite face au Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions, l’attaquant de 21 ans est l’un des joueurs parisiens les plus critiqués. Il lui est notamment reproché une inefficacité certaine dans les grands rendez-vous (ce fut déjà le cas la saison passée lors du match retour contre Manchester United). Ou encore de ne pas avoir progressé depuis longtemps.

Mbappé n’a pas progressé depuis un an

« C’est peut-être à cause de soucis musculaires, la fatigue, la coupure du virus ou cette dernière blessure qui fausse tout, mais ce qui est sûr c’est que sur les douze derniers mois, il n’a progressé dans aucun secteur », a par exemple jugé Rolland Courbis. « Il est bon, voir très bon. Il marque beaucoup dans notre championnat et dans les matchs décisifs tu sens qu’il a le caractère pour être un leader. Mais les dernières passes ou avant-dernières je ne les vois pas. Et son jeu de tête est inexistant », a-t-il ajouté au micro de RMC.

Même Blatter l’aurait mise au fond…

Même l’ancien président de la FIFA Sepp Blatter s’est montré taquin sur son raté face au Bayern alors qu’il était seul face au but. « Je pense que le PSG s’appuie sur ses deux grandes vedettes (Neymar et Mbappé). Mais cette fois-ci, ses deux grandes vedettes… c’était pas nécessairement ce que l’on attendait, surtout de la part de Neymar. A la première mi-temps, juste avant la mi-temps, Mbappé sur son pied droit… ce ballon à neuf, dix mètres, on le met dans les filets ! Moi, je l’aurais mis dans les filets ! », a lancé le Suisse sur Europe 1.

Images de IconSport