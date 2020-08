PSG : les dessous des fêtes de Neymar

Désormais parti à Dortmund, le latéral droit belge Thomas Meunier s’est confié sur les fêtes d’anniversaire démesurées au PSG.

Thomas Meunier était déjà du genre franc du collier quand il portait les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors maintenant qu’il a quitté la capitale, il est encore plus difficile de l’empêcher de dire ce qu’il pense. Une aubaine pour en savoir plus sur les coulisses du club. Après avoir taclé la gestion de son cas par Leonardo, le nouveau latéral droit du Borussia Dortmund s’est exprimé sur les fameuses fêtes d’anniversaire organisées par les stars de l’équipe parisienne. On pense évidemment en premier lieu à celles de Neymar.

Paris, « c’est la démesure » pour Meunier

« C’était quelque chose d’incroyable. Là où à Bruges, pour un annif’, on payait un coup dans un bar et on faisait des flèches jusqu’à 6 heures du matin ou un billard. Ici, c’est la démesure ! Mais ça ressemble au club », a-t-il confié à la RTBF. « C’est louer un palais, louer un bâtiment, faire une fête avec des dizaines de centaines de personnes. Ce sont des vedettes ! C’est là qu’on voit que ce sont plus que des joueurs de football. Je trouve ça dingue », a-t-il exprimé.

« C’était quelque chose de neuf pour moi de pouvoir découvrir ce monde un peu… C’est un peu Dikkenek (expression bruxelloise désignant une personne « m’as-tu vu », un vantard) quoi, c’est un peu m’as-tu-vu mais ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu », a conclu l’international belge qui n’oubliera pas de sitôt le bling-bling des soirées parisiennes. Sa nouvelle vie dans la Ruhr devrait le ramener à plus de raisonnable.

Images de IconSport