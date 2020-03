PSG : Navas s’éclate avec ses coéquipiers

Débarqué du Real Madrid l’été dernier, le gardien de but costaricain Keylor Navas s’est parfaitement adapté au PSG.

« Il a amené beaucoup de sérénité, et de l’expérience. Il parle quand il faut. Et voilà, dans les buts, il est tout juste exceptionnel. Quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, deux fois, trois fois, ça te met aussi en confiance. Et tu sais que derrière toi pour que l’adversaire mette un but, ça va être très difficile et forcément, ça remet tout le monde dans le bain quand des fois tu as un petit coup de mou », s’est enthousiasmé Presnel Kimpembe à propos de Keylor Navas.

Navas élogieux envers Neymar, Mbappé et compagnie

Arrivé l’été dernier en provenance du Real Madrid, le gardien de but de 33 ans a mis tout le monde d’accord par ses prestations. Pour sa part, le Costaricain retourne le compliment, très heureux de jouer aux côtés de joueurs parmi les meilleurs de la planète foot. « C’est un privilège d’être ici, je le dis depuis que je suis arrivé. Jouer avec Ney (Neymar), Kylian (Mbappé), Edi (Cavani), Mauro (Icardi), Fideo (Di Maria)… Je pourrais continuer à citer tous les joueurs, ce sont tous des joueurs de haut niveau. Cela me motive, ils nous entraînent bien pendant les séances », a-t-il confié.

« C’est toujours un grand test de se confronter à eux et ça aide. Et quand tu entres sur le terrain, que tu les vois et que tu sais qu’ils sont dans ton équipe, tu sais que les choses vont bien se passer parce qu’ils ont une responsabilité et l’envie. Je crois que le travail qu’ils font pour l’unité du groupe est excellent », a ajouté Keylor Navas lors d’une interview sur le site officiel du PSG. Comme ses coéquipiers, le gardien parisien est actuellement confiné suite aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Images de IconSport