PSG : le Ballon d’Or ? Neymar répond sans détour

L’attaquant du PSG Neymar n’a jamais paru aussi fort qu’actuellement. Malheureusement pour lui, le Ballon d’Or ne sera pas décerné cette année.

« Neymar est un des meilleurs joueurs du monde. Si on gagne la Ligue des Champions, Neymar serait destiné à gagner le Ballon d’Or mais je crois qu’il ne sera pas donné cette saison », avait lâché Kylian Mbappé en conférence de presse jusste après la victoire (3-0) face à Leipzig en demies. Effectivement, le Brésilien est actuellement en bonne position pour remporter le célèbre trophée individuel, de part ses performances, combinées aux mauvais résultats des deux ogres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avec leur équipe respective en Ligue des Champions.

Neymar ne se focalise pas sur le Ballon d’Or

Malheureusement pour lui, le Ballon d’Or ne sera effectivement pas décerné cette saison. Une récompense pour laquelle son adversaire bavarois de demain soir en finale, Robert Lewandowski, meilleur buteur en Europe cette saison, était également bien placé. « Messi et Ronaldo ont bien sûr dominé le Ballon d’Or car au cours des 10 dernières années, ils n’étaient pas de cette planète. Ce serait un honneur de le gagner aussi », a confié Neymar au Daily Mail.

« Mais cela vient de ce que vous accomplissez sur le terrain et de vos contributions aux victoires de l’équipe. C’est donc ce sur quoi je me concentre. Tout le reste se mettra en place s’il est censé l’être », a rappelé la star brésilienne qui sera déjà très heureux de pouvoir soulever la Ligue des Champions dimanche soir à Lisbonne, après avoir souffert de ses blessures survenues au plus mauvais moment pendant deux ans. Une grande prestation de sa part pourrait aider fortement le PSG à atteindre cet objectif majeur.

