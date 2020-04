PSG : Neymar s’enflamme pour les supporters

L’attaquant du PSG Neymar est revenu sur la victoire face à Dortmund et la communion très spéciale avec les supporters qui s’en est suivie.

Neymar avait terminé la rencontre en pleurs. Sans doute le soulagement d’avoir enfin réussi à franchir le cap des 8es de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain après deux années d’échecs (marqués par son absence sur blessure au moment fatidique). Sans doute aussi le soulagement d’avoir été décisif lors de cette double confrontation face au Borussia Dortmund et de faire ainsi taire les critiques.

PSG – Dortmund, une soirée magique pour Neymar

Alors que la rencontre avait dû se jouer à huis clos suite aux premières mesures prises par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus, les joueurs avaient quand même pu compter sur le soutien de supporters présents au pied du Parc des Princes, qui ont encouragé leur équipe durant toute la rencontre, avant de la retrouver par grilles interposées pour une célébration après le coup de sifflet final. Le Brésilien se souvient de cette soirée inoubliable.

« J’étais inquiet pour ce match. Les jours qui ont précédé ont été parmi les plus tendus. Mais je crois que, par-dessus tout, le groupe était uni. On était tous prêts. Et des plus expérimentés aux plus jeunes, on a tous eu un rôle essentiel dans cette victoire », a-t-il confié au journal Le Parisien. « La nuit était spéciale. Je me serais cru en Libertadores ! La foule à l’extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin s’est produit là-bas, l’union de l’ensemble des acteurs et de la foule. La fête avec la foule juste après le match est inoubliable. C’était beau », s’est ému Neymar.

Images de IconSport